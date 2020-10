100 anni Amici della musica, nuova stagione con 60 concerti

FIRENZE, 12 OTT - Sono circa 60 i concerti in programma fino ad aprile 2021 per la stagione concertistica degli Amici della musica di Firenze, al teatro della Pergola, che quest'anno festeggia i 100 anni di attività. "E' un anno particolarmente difficile e segnato dalla pandemia Covid-19 - ha detto il presidente degli Amici della musica, Stefano Passigli, durante la presentazione -: la situazione sanitaria non sembra migliorare e questo potrebbe mettere a serio rischio alcuni dei concerti, per noi come per altri organizzatori". Il cartellone si apre il 17 ottobre con il 'Preludio di stagione' a cui segue il concerto inaugurale, sabato 31 ottobre, con l'Orchestra giovanile italiana. Torna poi il ciclo 'Il mondo del quartetto' con presenze d'eccezione come il Pavel Haas Quartet, il Jerusalem Quartet, il Cuarteto Casals e il ciclo 'Solopiano' con maestri del pianoforte come Vadym Kholodenko, Jin Ju e Pietro De Maria. In programma anche 'Odissea Bach', per gli amanti della musica barocca e l''Arte del canto' aperto dal tenore Mark Padmore e il pianista Simon Lepper. Inoltre per il loro centenario gli Amici della musica propongono una mostra curata da Moreno Bucci e due eventi in coproduzione con la Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino: il 9 e 10 dicembre Rudolf Buchbinder al pianoforte e il 15 marzo il duo Martha Argerich al pianoforte e Misha Maisky al violoncello. "Il programma - ha ribadito Passigli - verrà però modulato a seconda dello sviluppo del Covid, noi abbiamo alcuni grandissimi concerti come quello di Martha Argerich, e non possiamo farli per 200 persone per ragioni economiche. Quindi sono nel programma, ma verranno fatti se le capienze saranno aumentate, altrimenti il programma sarà modulato e spostato". (ANSA).