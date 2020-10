Jennifer Aniston adotta un nuovo cucciolo, Lord Chesterfield

NEW YORK, 12 OTT - La famiglia di Jennifer Aniston si allarga con un altro cucciolo. L'attrice ha mandato in delirio i suoi fan presentando su Instagram il suo nuovo cane, Lord Chesterfield, un trovatello che ha adottato da un canile di lusso di Los Angeles. "Vorrei presentarvi - si legge nel post - il nuovo membro della nostra famiglia... Ecco (un molto stanco) Lord Chesterfield. Mi ha rubato il cuore da subito". Ha anche mostrato un video in cui si vede il cucciolo addormentato sul divano con un osso in bocca. "Chesterfield - sussurra l'attrice - ti sei addormentato con l'osso in bocca? Mi sa di sì". L'attrice ha altri due cani, Clyde, uno schnauzer e Sophie, un pitbull. (ANSA).