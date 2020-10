Max Pezzali, esce nuovo album di inediti Qualcosa di nuovo

ROMA, 12 OTT - Dopo i singoli "In questa città" e "Sembro matto", Max Pezzali annuncia il suo nuovo album interamente di inediti dal 2015. "Qualcosa di nuovo", questo il titolo dell'album in uscita il 30 ottobre, sarà anticipato dal singolo omonimo, una ballad prodotta a Los Angeles da Michele Canova che si aggiunge al repertorio romantico del cantautore. "Finché riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi - racconta Max Pezzali -. Anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando". (ANSA).