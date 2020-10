Il "solo" di Claudio Bernardo in prima nazionale a Cagliari

CAGLIARI, 10 OTT - "Un instant dans la maison d'autrui": è il nuovo spettacolo di Claudio Bernardo, in prima nazionale ieri a Cagliari per il FIND 38/ XXXVIII Festival Internazionale Nuova Danza firmato Maya Inc. In scena nel Giardino Sotto le Mura il danzatore e coreografo brasiliano rievoca l'incontro con Maurice Béjart, icona della danza del XX secolo. La pièce racconta tra parole, suoni e immagini il viaggio di un giovane artista dal Sud America all'Europa per seguire quello che sarebbe diventato il suo maestro: "L'ispirazione per questo 'solo' scaturisce da "Un instant dans la vie d'autrui", il libro di memorie di Maurice Béjart. Una lettura che mi ha segnato profondamente: non avevo ancora visto nessun lavoro di Béjart, ma mi ha impressionato questa maniera di cercare una filosofia e un'arte nella vita, come dimensione spirituale", sottolinea Claudio Bernardo. "Un instant dans la maison d'autrui" è un omaggio all'artista francese che con le sue creazioni, dalla "Symphonie pour un homme seul" a "Orphée", "Le Sacre du printemps" e il sensuale "Boléro", fino a "Zarathoustra" e l'ultimo "Grazie Gianni con amore" per la Scala, ha rivoluzionato la danza del Novecento. "Béjart è stato per me un padre e un maestro - afferma Bernardo - nello spettacolo ricordo la lettera che gli scrissi, l'incontro con lui, la scuola Mudra, il suo rigore, come una 'spada', la sensibilità e l'intuito: dopo aver visto la mia prima creazione, "Vita Nostra", mi disse 'Il mondo ha bisogno di coreografi'". Da lì ha preso il via una carriera ricca di successi e riconoscimenti: vinto il primo premio a 22 anni, Claudio Bernardo ha fondato la compagnia As Palavras, per cui ha creato la sua "Trilogie", "L'Assaut des cieux", "Só20" e "Apoxyomenos", con tournées in Europa e nel mondo. (ANSA).