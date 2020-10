Hit parade, Bloody Vinyl acchiappa tutto

ROMA, 09 OTT - Debutto vincente per BV3, progetto del collettivo Bloody Vinyl, con i rapper Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles, che si piazza subito in vetta alla classifica Fimi/Gfk degli album più venduti, oltre che a quella dei vinili e dei singoli con Altalene. Stabile in seconda posizione Renato Zero con il suo nuovo progetto ZeroSettanta - Volume Tre, Zerosettanta, l'album con cui il mitico Renato Zero festeggia il suo settimo decennio e uscito proprio il giorno del compleanno il 30 settembre. Subito il podio anche per l'altro debutto settimanale, quello di Samuele Bersani con il suo Cinema Samuele, nuovo album di inediti. La coppia formata da Emis Killa e Jake la Furia perde la vetta ed è ora quarta con 17, davanti alla terza new entry della settimana: Roger Waters che con il monumentale live Us +Them, omaggio ai Pink Floyd, si piazza in quinta posizione e prende anche la seconda piazza tra i vinili. Scende in sesta posizione Achille Lauro con la sua riedizione di 1969, davanti a Ernia con Gemelli e Guè Pequeno con Mr. Fini, mentre guadagna due posizioni Marracash con Persona e una Tha Supreme che con 23 6451 chiude la top ten. (ANSA).