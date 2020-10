Festa Roma: Soul 'salta uscita in sala, debutterà su Disney+

ROMA, 09 OTT - Dopo Mulan, in piena emergenza coronavirus e con molti cinema che restano chiusi o richiudono negli Usa e in altri Paesi, la Disney sceglie di far debuttare direttamente di Disney+ anche l'atteso nuovo film animato Pixar, Soul di Pete Docter, che esordirà in prima mondiale al London Film festival e sarà il 15 ottobre film d'apertura alla Festa del Cinema di Roma. Il family movie arriverà sulla piattaforma a Natale, il 25 dicembre e a differenza di Mulan, non ci sarà una tariffa aggiuntiva ma basterà l'abbonamento al servizio per poterlo vedere. Nei Paesi dove non è disponibile Disney+, scrive Variety, il film verrà distribuito nelle sale, ma non sono state annunciate date d'uscita. Protagonista della storia è Joe (doppiato in originale da Jamie Foxx), un insegnante di musica di scuola media e pianista jazz, che ha perso la passione per la musica, che si trova per uno scherzo del destino in un percorso di riassegnazione di anima/personalità. "Siamo entusiasti nel condividere lo spettacolare e commovente Soul della Pixar direttamente con il pubblico su Disney+ - dice in una nota il Ceo di Walt Disney Co Bob Chapek -. Un nuovo film originale Pixar è sempre un'occasione speciale e questa storia profondamente toccante e divertente sui legami umani e il trovare il proprio posto nel mondo sarà un regalo per le famiglie da condividere insieme durante le Feste". La scelta della Disney conferma l'orientamento delle major a spostare i blockbuster previsti per il 2020, a un debutto sulle piattaforme, o a un rinvio dell'uscita in sala nel 2021. Secondo alcune testate, ormai sarebbe anche inevitabile, da parte della Warner, uno spostamento all'anno prossimo di Wonder Woman 1984, la cui uscita è prevista negli Usa a Natale 2020. La regista, Patty Jenkins, ha per ora solo smentito la voce che il film possa debuttare direttamente in streaming. Tra i pochi blockbuster la cui uscita è ancora prevista nelle prossime settimane negli Usa ci sono l'avventura animata 'preistorica' Croods 2 e il fantasy Free Guy con Ryan Reynolds. (ANSA).