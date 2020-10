Opera Roma, Il coro con Brahms, prima volta alla Nuvola

ROMA, 08 OTT - Una serata interamente dedicata a Brahms per la prima volta del Coro del Teatro dell' Opera alla Nuvola-Roma Convention Center. Il concerto - venerdì 9 ottobre alle 20 - sarà diretto dal maestro Roberto Gabbiani. Per 'Vi piace Brahms'', omaggio al compositore, pianista e direttore d' orchestra tedesco del periodo tardo-romantico, saranno proposti i Liebeslieder-Walzer per coro e pianoforte a quattro mani, op.52 (1869), i Neue Liebeslieder per soli, coro e pianoforte a quattro mani, op. 65 (1875) e i Sechs Quartette sui testi di Franz Kluger (Sehnsucht, Nächtens, Vier Zigeunerlieder) op.112 (1891). Al pianoforte i maestri Marco Forgione e Michele Reali. I posti a disposizione del pubblico sono singoli e non numerati. L'ingresso al concerto - con prenotazione obbligatoria sul sito operaroma.it- è gratuito e sarà contingentato, con una assegnazione dei posti studiata appositamente per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza all'interno dei luoghi di aggregazione. (ANSA).