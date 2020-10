Musica: il 9/10 nel Reggiano concerto per gli 'invisibili'

BOLOGNA, 07 OTT - Dopo la nascita di "Per gli invisibili", manifesto per dare voce al settore dello spettacolo dal vivo e sollecitare iniziative per sostenerlo dopo la crisi profonda causata dal Covid-19, e dopo il grande concerto di solidarietà del 12 settembre in Piazza Maggiore a Bologna, venerdì a Scandiano (Reggio Emilia) arriva un nuovo concerto di solidarietà. La serata è stata creata con la collaborazione del cantautore Vasco Brondi, che arriva nella cittadina emiliana con i suoi 'Talismani per tempi incerti'. Con lui tanti ospiti: il leader dei Baustelle Francesco Bianconi, lo scrittore Paolo Cognetti, la scrittrice Claudia Durastanti, la cantautrice Margherita Vicario e Massimo Zamboni, chitarrista, cantautore e scrittore, storico membro dei CCCP e dei successivi CSI e considerato uno dei padri del punk rock e del rock alternativo italiano. Prima di Vasco Brondi sul palco, alle 20.30, i Tre Allegri Ragazzi Morti. I fondi raccolti durante le serate così come gli incassi delle biglietterie, una volta dedotte le spese per la loro realizzazione, verranno restituiti alla Regione Emilia-Romagna per essere reinvestiti e riutilizzati per nuove attività nel settore dello spettacolo in modo da creare nuove opportunità lavorative "Per gli invisibili". (ANSA).