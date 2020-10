Dna di Maiwenn in sala a novembre con Fenix

ROMA, 06 OTT - Dna, il nuovo film di Maiwenn, la regista e attrice francese qui alla quinta opera quinta dopo gli acclamati Polisse (Premio della Giuria al Festival di Cannes 2011) e Mon Roi (Miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes 2015 a Emmanuelle Bercot) uscirà in Italia. E' la prima acquisizione internazionale della Fenix Entertainment SPA. Maïwenn ne è anche protagonista accanto al Marine Vacht e ai premi César Luis Garrel e Fanny Ardant. Acquistato da Wildbunch, DNA, , è il ritratto di una giovane donna alla ricerca delle proprie radici culturali e famigliari. Il film è andato in concorso al Festival di Cannes, ha partecipato al Festival di San Sebastian e Deauville. L'uscita francese per Le Pacte è prevista per il 28 ottobre. In Italia il film uscirà nelle sale a novembre. (ANSA).