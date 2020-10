Cinema: Palazzo di Giustizia in sala dal 22 ottobre

ROMA, 06 OTT - Palazzo di Giustizia, opera prima di Chiara Bellosi, dopo l'ottima accoglienza al Festival di Berlino esce in sala dal 22 ottobre distribuito da Istituto Luce Cinecittà. L'anteprima italiana del film sarà ospitata il 16 ottobre da Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Nel cast: Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi. Il film racconta di una giornata di ordinaria giustizia in un grande tribunale italiano. Al centro, nel cuore del palazzo, c'é un'udienza: gli interrogatori, le prove, i testimoni. Ma noi vediamo anche (o soprattutto?) quello che sta fuori: le famiglie degli imputati, la piccola Luce figlia di un rapinatore, le vittime, fuori, in attesa, il via vai feriale del tribunale, il rumore, il disordine. "Quale migliore vetrina per la prima italiana del nostro film? - dichiara il produttore Carlo Cresto-Dina - Alice nella Città è una realtà che sa cercare nuovi film e nuovi modi di incontrare il pubblico giovane (il più difficile!). Proprio quello che cerchiamo di fare a tempesta con ogni film che produciamo". "Dopo la calorosa accoglienza al Festival di Berlino - ricorda la regista Chiara Bellosi - e dopo questi lunghi mesi stranianti e faticosi che hanno coinvolto tutti noi sono, e siamo, davvero molto molto felici che il nostro film torni a casa con Alice nella città e che dal 22 ottobre sia nelle sale cinematografiche in Italia." Palazzo di Giustizia è prodotto da tempesta / Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema in co-produzione con Cinédokké e sarà distribuito da Istituto Luce Cinecittà. (ANSA).