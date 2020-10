Giovanni Allevi omaggia la sua città con l'inedito Back Home

ROMA, 05 OTT - Il compositore e pianista Giovanni Allevi si ispira alla sua città natale Ascoli Piceno, per la composizione del nuovo brano inedito "Back home". Il brano per pianoforte solo, è la colonna sonora del primo spot della città marchigiana (realizzato da Twisterfilm). Armonia e magia si uniscono per celebrare una delle città medievali più belle d'Italia, già colpita dal terremoto e dall'emergenza Covid. "Nel brano Back home - afferma Allevi - ho voluto raccontare la dolcezza e l'incanto di tornare nella propria città, quel senso di familiarità che scalda il cuore appena si intravedono i colori e i paesaggi in cui si è cresciuti. Ho accettato con entusiasmo la richiesta di essere testimonial di questo progetto, ed ho voluto farlo in maniera totalmente gratuita per contribuire con la mia presenza e le mie note, alla rinascita della mia città". (ANSA).