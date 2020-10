Cinema: lo scenografo Dante Ferretti sarà premiato a Rimini

RIMINI, 05 OTT - Lo scenografo italiano tre volte premio Oscar Dante Ferretti riceverà l' 11 ottobre il premio 'Cinema e industria' ad honorem 2020 all'interno della manifestazione 'La settima arte' ideata e organizzata da Confindustria Romagna, cinema Fulgor e il dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell'Università degli Studi di Bologna. Gli altri premiati annunciati sono Roberto Cicutto (premio alla distribuzione), Domenico Procacci (premio alla produzione), Andrea Guerra (premio alla musica) e Francesca Calvelli (premio al montaggio). La giuria del premio è presieduta dal regista Pupi Avati. La manifestazione cinematografica, giunta alla sua seconda edizione, si terrà a Rimini tra il 10 e l'11 ottobre in alcuni spazi della città alternando proiezioni a incontri con esperti del settore sia in presenza che in streaming per fare fronte alle limitazioni sugli ingressi per via delle norme anti-contagio. "Una iniziativa che va di pari passo con lo sforzo che la città sta facendo di andare avanti, di continuare a guardare in prospettiva, perché è evidente che questa situazione finirà", ha detto il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli, a margine dell'annuncio dei premiati facendo riferimento alle difficoltà economiche per le imprese dovute alla pandemia. "Chi avrà continuato a impegnarsi, seminare, guardare al futuro uscirà da questa situazione più forte di prima", ha aggiunto Maggioli. (ANSA).