Al via il Festival de la comedie di Montecarlo

ROMA, 04 OTT - Al via il 5 ottobre la 17/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie. La manifestazione, ideata e diretta da Ezio Greggio, che si svolgerà anche quest'anno nel Principato di Monaco, presenterà un concorso ricco di commedie internazionali ed italiane ed ospiterà, tra le altre, l'anteprima mondiale di "The Comeback Trail" diretto da George Gallo, con Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff e Kate Katzman. Il premio Oscar Nick Vallelonga presiede la giuria composta da Nastassja Kinski, Sabrina Impacciatore, Maggie Civantos, Lotte Verbeek. Il festival inizierà - con tutte le più innovative norme di sicurezza - lunedì 5 ottobre alle 19.45, con la proiezione del film "Un Triomphe" (fuori competizione - Francia 2020), regia di Emmanuel Courcol, con Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho e Sofian Khammes. Etienne, aspirante attore, dirige un workshop di teatro in una prigione dove crea un'improbabile troupe di carcerati per mettere in scena la celebre piece di Samuel Beckett "Aspettando Godot". Quando viene autorizzato a portare i prigionieri in tour Etienne ha finalmente modo di crescere. Ogni data è un successo e nasce un rapporto unico all'interno di questo strano gruppo di attori con il loro regista. Lo spettacolo finale sarà a Parigi. Come affronteranno questa sfida? Un film che racconta come un gruppo di carcerati riesca a riscattarsi grazie alla forza della recitazione. (ANSA).