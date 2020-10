Quarto concerto post lockdown per sostenere 'Invisibili'

CESENA, 03 OTT - Prosegue la maratona di musica e di parole dell'Italia che vuole ripartire: un altro evento a favore degli 'Invisibili', i lavoratori dello spettacolo, è in programma a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) domenica 4 ottobre, alle 20.30. Il concerto di solidarietà, promosso da Per (Promoter Emilia-Romagna) con il sostegno della Regione, è il quarto appuntamento di una rassegna che, dopo l'avvio del concerto di Bologna di sabato 12 settembre, ha toccato i comuni di Argenta (Ferrara), Colorno (Parma), mentre il 9 se ne svolgerà un altro a Scandiano (Reggio). La manifestazione, a ingresso gratuito, vedrà sul palco Germano Bonaveri, il Duo Bucolico Voodoo Sound Club e Paolo Fresu con Daniele Di Bonaventura. Il concerto sarà realizzato nel rispetto della normativa anti Covid-19, a sottolineare un gesto concreto di sensibilità e solidarietà per i lavoratori e gli operatori dello spettacolo: per ribadire "a gran voce e a gran musica" l'obiettivo di raggiungere regole certe oltre a un aiuto immediato. Il concerto a Villa Torlonia è la quarta tappa del tavolo degli operatori della musica dal vivo che si riconoscono in Per, realizzata con il sostegno della Regione, la collaborazione del Comune di San Mauro Pascoli e di Ater, il Patrocinio di Siae Emilia-Romagna e Marche, con la media partnership di Radio Bruno e di Lepida Tv, che registrerà la serata. "Ancora una volta l'Emilia-Romagna e le sue Istituzioni fanno la differenza - sottolinea Libero Cola del Coordinamento Per -. Si ricompone a sostegno di tutta la filiera dei lavoratori dello spettacolo il sodalizio che nel 2012 aveva dato il via alla realizzazione del grande concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna per raccogliere fondi a favore dei terremotati dell'Emilia". (ANSA).