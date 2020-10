Alice nella Città tra nuove sinergie e la Nuvola

ROMA, 02 OTT - Alice nella Città, sezione parallela alla Festa di Roma, arriva alla 18/a edizione (15-25 ottobre), conquista la Nuvola di Fuksas e nell'epoca del Covid si apre a inedite sinergie: quella con il Festival di Venezia con la sezione Sintonie e quella, ancora più inaspettata, con la stessa Festa di Roma con cui, per la prima volta, condividerà film e iniziative ("abbiamo iniziato a dialogare con Antonio Monda" dice oggi in conferenza stampa al Maxxi Gianluca Giannelli, co-direttore artistico della manifestazione insieme a Fabia Bettini). Per il resto, un'edizione più ristretta con dodici film in concorso, cinque fuori concorso, sei eventi speciali, la nuova sezione Sintonie in collaborazione Venezia '77 (che prevede una selezione di film del Lido), la sezione Series 3 restauri e 26 cortometraggi. Saranno 11+1 (uno verrà annunciato nel corso della conferenza stampa della Festa del cinema di Roma) i film in concorso, votati da una giuria composta da 15 ragazzi e ragazze selezionati su tutto il territorio nazionale. (ANSA).