Il Social World Film Festival premia Thomas Arana

NAPOLI, 01 OTT - Un'edizione speciale per il decennale, dedicata al rapporto da salvare tra pubblico e cinema. Dal 6 all'11 ottobre a Vico Equense (NA) torna il Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale diretta da Giuseppe Alessio Nuzzo, proiezioni, mostre, incontri, eventi in massima nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, per una formula tra presenza e online con Red carpet al Castello Giusso. Il Premio alla carriera andrà all'attore americano Thomas Arana (10 ottobre), il Quintus de 'Il Gladiatore', di Ridley Scott, interprete di tante grandi produzioni internazionali. Il Golden Spike Award alla carriera andrà al Premio Oscar Vittorio Storaro (6 ottobre) e al regista Mario Martone (11 ottobre), entrambi in collegamento. Selezionate 450 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 20 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 46 Paesi dei 5 continenti, per 12.600 minuti di programmazione. Madrina del festival è Gaia Girace. Tema di quest'anno è "Emozioni" e in locandina c'è un abbraccio, quello tra Greta Garbo e John Barrymore in "Grand Hotel", gesto benaugurante per un prossimo futuro senza distanziamento fisico. Tra gli ospiti internazionali annunciati, alcuni dal vivo altri in collegamento, dal mondo Netflix Maria Isabel Diaz Lago e Marta Aledo della serie "Vis a Vis" (6 ottobre), Jorge Lopez (7 ottobre) e Alvaro Rico (9 ottobre) di "Elite", Ana Fernandez Garcia (7 ottobre) di "Le ragazze del centralino", Lucas Lynggaard Tonnsen (7 ottobre) di "The Rain", Luka Peros (11 ottobre) di "La casa di carta". Sempre dal mondo delle serie tv, Annabel Scholey (8 ottobre) da "I Medici" e il cast di "Game of Thrones" con Tom Wlaschiha, Pilou Asbeak e Iwan Rehon (9 ottobre). In Penisola Sorrentina arriveranno anche Cristina Donadio (6 ottobre), Nancy Brilli (8 ottobre), Ciro Priello (9 ottobre) Peppino Mazzotta, Federico Ielapi e Ludovica Nasti (11 ottobre). Preapertura lunedì 5 ottobre alle ore 18 con l'inaugurazione della mostra fotografica "Federico Fellini, 100 anni del genio del cinema italiano". (ANSA).