Tosca, con me a Sanremo Amadeus compì vero azzardo

ROMA, 01 OTT - "Devo ringraziare Amadeus perché il suo è stato un vero azzardo. Non ne sapevo nulla, tra l'altro ero anche senza casa discografia. È stata veramente un'apertura a un altro tipo di musica, di nicchia, e spero continui perché in questa famiglia dove io abito ci sono artisti meravigliosi come Joe Barbieri, Sergio Cammariere, Patrizia Laquidara". Così, Tosca racconta l'invito alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano Ho amato tutto (classificato poi sesto e premiato con il Bigazzi, mentre le i vinceva la serata delle Cover con Piazza Grande), intervenendo oggi alla presentazione del Mei 2020, il più importante Festival della musica indipendente italiana, dal 2 al 4/10 a Faenza. "Io - racconta la cantante che al Mei riceverà il premio Nilla Pizzi proprio come miglior artista in gara al 70/o Festival di Sanremo ed eseguirà un estratto del suo ultimo tour - mi pregio di rappresentare la musica di nicchia. Una famiglia composta di artigiani dell'arte che hanno bisogno di più attenzione da parte dei media. Forse ci consideriamo i contadini di questo mestiere, crediamo nella bellezza delle cose e non nei numeri. E che la bellezza magari può dare numeri. Tutto si può fare, si possono anche accettare compromessi, ma sapere che si stanno accettando. Ci sono passata anche io agli inizi della mia carriera per contratti sbagliati che in qualche maniera mi hanno deviato, ed è la cosa peggiore che si possa fare alla nuova generazione. La chiave - prosegue su Sanremo - è la curiosità da parte di chi ascolta e la lungimiranza da parte della televisione e della stampa. Per me 'far conoscere' è una missione. Mi piace il recupero, la ricerca, far conoscere quello che non va di moda. Se tutti ci impegnassimo a fare questo in ogni programma, in tv, potrebbe cambiare tutto. Amadeus ha dato il 'La'. L'augurio - aggiunge - è che questa apertura non sia un evento sporadico, ma un vero inizio".