S . Cecilia : Omaggio a Morricone, Pappano fa il bis

ROMA, 29 SET - Santa Cecilia replica l' omaggio a Ennio Morricoce e il maestro Antonio Pappano torna sul podio mercoledì 30 settembre, dopo il successo del concerto di due settimane fa, per dirigere l' Orchestra e il Coro dell' Accademia Nazionale nelle grandi colonne sonore del compositore morto all' inizio dello scorso luglio. Morricone era legato profondamente all' istituzione musicale romana di cui era accademico dal 1986 e fu proprio a S. Cecilia che due anni dopo diresse per la prima volta le sue colonne sonore. Un appuntamento che si ripetè più volte, fino al settembre del 2018, quando l' Accademia Nazionale organizzò per i suoi 90 anni una grande festa musicale alla quale partecipò anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per questo omaggio la famiglia del compositore ha messo a disposizione di Pappano le partiture originali, che finora erano state dirette solo da Morricone e dal figlio Andrea. Il programma ripercorre la lunga carriera 'cinematografica' del musicista, dalla collaborazione con il regista Sergio Leone per i titoli celebri del ciclo western, Il buono, il brutto, il cattivo, C'era una volta il West, Giù la testa, con Susanna Rigacci, voce storica. Il rapporto con Leone continuò negli anni Ottanta con un'altra pellicola cult, C'era una volta in America, di cui verranno eseguiti i brani più famosi. E poi Gli intoccabili (Brian De Palma, 1987) e La leggenda del pianista sull'Oceano di Giuseppe Tornatore (1998). Alle musiche scritte per il regista siciliano è dedicata la pagina più struggente con i temi di Nuovo cinema Paradiso, del 1988, che segnò l'inizio della loro trentennale collaborazione. Gran Finale con la musica indimenticabile di Mission, del 1986, con Gabriel's oboe, il tema Falls e il potente corale Come in cielo così in terra. (ANSA).