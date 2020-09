Casa del Jazz Reloaded, 12mila presenze a 60 concerti

ROMA, 29 SET - Si conclude in segno positivo Casa del Jazz Reloaded, rassegna ideata e prodotta da Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz con la consulenza artistica di Luciano Linzi, con una stagione di oltre 60 concerti e 200 artisti nel palco all'aperto di Villa Osio, registrando oltre 12.000 spettatori. Partita l'1 luglio, la rassegna è stata una delle prime sperimentazioni di musica dal vivo post lockdown in Italia. "Non poteva che essere il jazz il volano di questa ripartenza - comenta l'ad Daniele Pitteri - essendo una musica di resistenza che solo nella condivisione trova la sua più intima essenza. Il bilancio finale della stagione estiva alla Casa del Jazz è un dato importante e confortante per la Fondazione Musica per Roma e per il comparto musicale. Una scommessa vinta da tutto lo staff della Fondazione e dagli artisti che hanno dimostrato da subito piena disponibilità. E, soprattutto tenendo conto delle restrizioni imposte ai fine del contenimento del contagio e quindi di un numero di posti molto limitato rispetto alle capienze possibili, 12.000 presenze sono un dato davvero molto incoraggiante. Un segnale di ripresa - conclude l'ad - che promette molto bene e che ci dà l'energia necessaria per proseguire in questo periodo difficile e per progettare le attività formative e performative autunnali e invernali, la cui realizzazione si presenta ancora più complessa, sia per l'incertezza che la ripresa dei contagi ingenera, sia per la complessità dei nostri spazi al coperto". Protagonisti gli oltre 200 artisti che si sono esibiti nel corso dei tre mesi di programmazione, non solo grandi nomi del jazz italiano e star internazionali, ma anche alcuni fra i più promettenti giovani emergenti. Tra questi, Stefano Di Battista, Markus Schinkel,Javier Girotto, Vince Abbracciante, Enrico Pieranunzi Rita Marcotulli, Dado Moroni, Gianluca Petrella, Francesco Bearzatti, John De Leo, Antonello Salis. La rassegna è stata anche l'occasione per Parco della Musica Records, l'etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma di presentare dal vivo i progetti realizzati con Marco Ottolini Maurizio Giammarco, Federica Michisanti, Riccardo Del Fra. (ANSA).