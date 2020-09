James Cameron, le riprese di Avatar 2 finite al 100%

NEW YORK, 28 SET - Le riprese di Avatar 2 sono complete al 100%. Il lieto annuncio è arrivato dallo stesso James Cameron, regista e co-produttore del sequel di Avatar, in un'intervista via Zoom con Arnold Schwarzenegger. Cameron ha anche rivelato che quelle di Avatar 3 sono complete invece al 95%. "Il Covid ci ha colpito come ha colpito tutti - ha detto - ... Abbiamo perso quattro mesi e mezzo di produzione. Come risultato abbiamo dovuto rimandare di un anno intero". Cameron aveva annunciato Avatar 2 già nel 2010, ma l'uscita del film è stata continuamente rinviata, prima al 17 dicembre del 2021, ora invece a dicembre del 2022. (ANSA).