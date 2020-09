Un polar al femminile nella violenta Roubaix

ROMA, 27 SET - Non è certo la prima volta che Arnaud Desplechin porta sul grande schermo la sua città natale, Roubaix, violenta, povera e multirazziale. Dopo 'Les fantmes d'Ismal' e '3 Souvenirs de ma jeunesse', per fare solo due titoli, la racconta in un polar al femminile dal titolo 'Roubaix, une lumiere' con Roschdy Zem, Léa Seydoux e Sara Forestier già in concorso al Festival di Cannes e ora in sala dal 1 ottobre distribuito da No.Mad Entertainment. Ispirato a un fatto vero, il film, dai forti tratti psicologici, racconta come in una notte di Natale, a Roubaix, il capo della polizia Daoud (Roschdy Zem) e l'agente di fresca nomina Louis (Antoine Reinartz) si imbattono nell'omicidio di un'anziana signora ritrovata strangolata. Due giovani donne sbandate, vicine di casa della signora di 82 anni, vengono prima interrogate e poi incriminate del delitto. Si tratta di Claude (Lea Seydoux) e Marie (Sara Forestier), due tossicomani, alcolizzate e amanti, due persone comunque sorprendenti in quanto a umanità. "Piu' che un film poliziesco, l'ho immaginato come una delle tante tragedie umane chi si consumano in un commissariato ogni giorno - ha detto il regista al Festival di Cannes - . Mi interessano più le tragedie umane che i fatti di cronaca". La morte di Micheline Demesmaeker, questo il vero nome della vittima, era stata già oggetto di un documentario a firma di Mosco Boucault, a cui ha attinto il regista francese. (ANSA).