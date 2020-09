Renato Zero, 70 anni e nuove sfide all'orizzonte

ROMA, 27 SET - Renato Zero compie 70 anni, mercoledì 30, sfidando le regole del mercato: tre nuovi album, uno al mese per tre mesi, in un periodo difficilissimo per l'industria musicale. D'altronde Renato Fiacchini, il nome con cui è iscritto all'anagrafe di Roma, alle sfide è abituato: da tempo produce tutto da solo, i nuovi dischi come i concerti. Ma a ben vedere il suo confronto con le convenzioni è cominciato da adolescente cresciuto in un quartiere popolare quando, figlio di un poliziotto e di un'infermiera, esibiva la sua ambiguità in un contesto poco incline ad accettare un certo tipo di atteggiamento e di look. La carriera artistica l'ha cominciata da ragazzino, facendo una lunga gavetta. Il centro della sua formazione è stato il Piper, il locale di Roma che è stato il cuore del Beat italiano: all'inizio si è fatto notare come ballerino, entrando nei "Collettoni", il gruppo che ballava negli spettacoli di Rita Pavone. E' proprio in questo periodo che nasce l'amicizia con Loredana Berté, che ha compiuto 70 anni il 20 settembre, e sua sorella Mimì (che diventerà Mia Martini). In particolare è con Loredana che condivide le esperienze nei Caroselli e nella versione italiana di "Hair" in cui in compagnia c'è anche un giovanissimo Teo Teocoli. (ANSA).