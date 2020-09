Cochi e Renato, uscita la raccolta E la vita l'è bela

ROMA, 26 SET - E' uscito "E la vita l'è bela" (Nar International/Warner Music), la raccolta rimasterizzata dei successi di Cochi e Renato. Un cofanetto con 4 cd che racchiude tutto il repertorio discografico degli anni d'oro del duo comico meneghino, con alcune chicche. La raccolta contiene tre dischi in studio del periodo 1973/1977 (Il poeta e il contadino, E la vita, la vita, Libe-libe-là) più un quarto cd, Le canzoni intelligenti, con remix e rarità, per un totale di oltre quaranta brani. Cochi (Aurelio Ponzoni) e Renato (Renato Pozzetto) si formano negli anni Sessanta, scoperti da Enzo Jannacci, con il quale scrissero spesso a sei mani. Cresciuti al Derby di Milano, punto di riferimento del cabaret in Italia, diventarono famosi con canzoni divertenti e originali. La loro comicità era fatta di idee stravaganti, surreali, anticonformiste rispetto a quelle più tradizionali in voga in quegli anni. Sul finire degli anni sessanta Enrico Vaime e Maurizio Costanzo li portarono in tv, dove furono protagonisti di alcuni varietà e programmi che li resero ancor più popolari. (ANSA).