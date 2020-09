Musica: Elisa fa tutto esaurito a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI (LUCCA), 25 SET - Un concerto che non sarà solo voglia di musica e divertimento, ma anche di condivisione e sostegno. L'appuntamento live con Elisa a Villa Bertelli domani alle ore 21 chiude di fatto la stagione dei grandi eventi musicali del polo culturale e artistico del Comune di Forte dei Marmi e si presenta con il tutto esaurito. Nel settore della musica, infatti si spiega in una nota, non è ancora avvenuta una vera ripresa, dopo la chiusura a causa del Covid. Diversi artisti, come già Nek, proprio a Villa Bertelli, hanno offerto il loro contributo a sostegno di chi lavora nei loro spettacoli. "Torniamo perché serve tornare - ha scritto Elisa sui social - e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Com'è stato anche per il concerto a Fusine, anche tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti. La musica è cibo per l'anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l'ora". (ANSA).