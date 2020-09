What's Going On di Marvin Gaye miglior album in assoluto

NEW YORK, 24 SET - What's Going On di Marvin Gaye è il miglior album in assoluto della classifica dei 500 più grandi della rivista Rolling Stone. L'album è uscito nel 1971 sotto l'etichetta Tamla-Motow Records e quasi cinquant'anni dopo continua a far risuonare le sue note anche dopo la morte tragica nel 1984 a soli 45 anni di Gaye. What's Going On ha rubato la vetta a 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' dei Beatles. La classifica dei 500 migliori album di ogni tempo è stata pubblicata dal Rolling Stone per la prima volta nel 2003 e quest'anno è stata rivista includendo 154 nuovi album 86 dei quali sono del 21/o secolo. Nella lista sono stati aggiunti anche due album di Prince, 'Purple Rain' all'ottavo posto e 'Sign O' the Times' al 45/o posto. (ANSA)