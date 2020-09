GionnyScandal, tra rap e pop canto l'amore

ROMA, 24 SET - "Cresci, maturi, ti succedono cose, vai avanti e cambi in maniera naturale". GionnyScandal, all'anagrafe Gionata Ruggieri, 29 anni il 27 settembre, tra i rappresentanti della nuova generazione rap in Italia, racconta così Buonanotte, il nuovo singolo in uscita il 25 settembre per Virgin Records (Universal Music Italy). Un brano (prodotto da Sam Lover) nato a giugno in una dimensione più intima dell'artista e primo assaggio di un disco che verrà, dopo Black Mood uscito nel 2019. "L'ho scritto una notte che mi sentivo solo. Mi ero lasciato con la mia ragazza - racconta GionnyScandal -. E dato che io sono più bravo con la scrittura che non con i gesti a mostrare quello che sento, è venuto fuori questo pezzo, un augurio di dolce notte rivolto alle persone a noi più care. Buonanotte è tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire, anche se è la forza dell'amore che riesce a darci la forza di andare avanti e a sorridere, facendoci superare ostacoli e momenti bui". Neanche a dirlo, la poesia pop rap è andata a buon fine e Gionny ha riconquistato la sua fidanzata. Sicuro di conquistare anche il suo pubblico. "Ho sempre parlato d'amore e questo dunque non lo stupirà, dal punto di vista musicale, i cambiamenti nel sound sono insiti nella crescita di ciascuno di noi. Vengo dall'emocore, ho lanciato l'emo trap, so rappare e scrivere ritornelli accattivanti, di certo non farò lirica, ma non mi piace fare sempre le stesse cose". Il brano è il primo singolo dopo il lockdown, "anche se ho lavorato parecchio". Prima che si bloccasse tutto, lui era al lavoro sul nuovo album. "Ma poi si è fermato tutto, anche perché per me non ha molto senso fare un disco se non c'è un tour in previsione. Ora l'ho ripreso in mano, ma non sarà pronto prima del prossimo anno, quando magari si potrà tornare anche ai live", spiega. (ANSA).