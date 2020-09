Ferzan Ozpetek premiato alle Giornate del Cinema d'essai

ROMA, 24 SET - Va a Ferzan Ozpetek il premio Fice 2020. Tornano dal 5 all'8 ottobre a Mantova gli Incontri del Cinema d'Essai, organizzati dalla Federazione italiana cinema d'essai (Fice) e protagonista di questa XX edizione è il regista de La Dea Fortuna, "Un autore - spiegano gli organizzatori - che può vantare la non comune capacità di coniugare una costante qualità di scrittura, messa in scena, direzione degli attori e un indiscusso successo di pubblico". I Premi, ricorda una nota della federazione, costituiscono uno dei momenti clou della manifestazione e saranno consegnati al Teatro Bibiena mercoledì 7 ottobre, in una serata condotta dal giornalista Maurizio Di Rienzo, quest'anno disponibile anche in streaming. (ANSA).