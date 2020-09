Gerini, "dico no al culto del Principe Azzurro"

ROMA, 23 SET - Più che una commedia, una favola con tanto di principe azzurro sul cavallo bianco, quella tutta al femminile di Giuliana Gamba dal titolo 'Burraco fatale', in sala dal 1 ottobre in 180 copie con Fenix Entertainment. Di fatto le protagoniste, Irma (Claudia Gerini), Eugenia (Angela Finocchiaro), Miranda (Caterina Guzzanti) e Rina (Paola Minaccioni) sono quattro donne diverse, unite da una lunga amicizia e soprattutto dal burraco del quale sono campionesse. Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a carte scoperte, specie Irma che, dopo tanti tradimenti del marito (Pino Quartullo), trova l'amore in un pescatore (Mohamed Zouaoui) che si rivelerà un vero principe magrebino pieno di soldi e con harem annesso. Nel film anche un cameo di Loretta Goggi nei panni della ricca e pettegola suocera di Miranda. "Come mamma di due femmine - dice oggi in conferenza stampa la Gerini - ho subito pensato bene di togliere loro il mito del principe azzurro, un mito anacronistico che ci ha solo rovinato". Per la Minaccioni, il problema del principe azzurro sono le aspettative: "Siccome ne raccoglie tante, è difficile che vada tutto bene e se anche lui fosse perfetto alla fine annoia". Ancora più dirette sul tema la Finocchiaro e la Guzzanti. La prima sottolinea, "mia figlia, che ha 24 anni, una volta mi ha detto: il principe azzurro sono io". Mentre la Guzzanti esaspera ancora di più: "Bisogna aspettarsi molto da se stesse e poco dal principe". Anche la romantica Loretta Goggi, 70 anni il 29 settembre, dice la sua:"Io ci credo. Se è un uomo che ti completa viva il principe azzurro. Ogni donna dovrebbe cercarlo nella sua vita". (ANSA).