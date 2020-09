Musica, Rossini Opera Festival si 'estende' in autunno

ANCONA, 23 SET - Nell'anno del covid il Rossini Opera Festival di Pesaro vara un'appendice straordinaria autunnale, dopo la consueta stagione estiva che si è tenuta con successo nonostante le condizioni rese proibitive dalle norme anticontagio. Importante il cartellone della sezione autunnale, dal primo al 29 novembre, in concomitanza con l'anniversario della morte del compositore (13 novembre), che permetterà di recuperare alcune delle produzioni estive rinviate. In programma il Concerto finale dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda", una selezione dei Péchés de vieillesse eseguita dal pianista Alessandro Marangoni, l due rarità come la Messa di Milano e il Miserere, tre recite del Barbiere di Siviglia messo in scena da Pier Luigi Pizzi al Rof 2018, direzione di Michele Spotti, con HJuan Francisco Gatell, Aya Wakizono, Iurii Samoilov e MIchele Pertusi, due recite del Viaggio a Reims di Emilio Sagi, ripreso da Elisabetta Courir, con gli allievi dell'Accademia Rossiniana 2020. (ANSA).