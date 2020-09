Gazzelle, dal 25 settembre il nuovo singolo "Destri"

ROMA, 22 SET - Esce venerdì 25 settembre "Destri" (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo singolo del cantautore romano Gazzelle. "Parole libere, vita che ti porta un po' dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino - racconta l'artista -. Alla fine, l'unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza". Nei giorni scorsi, Gazzelle ha dato vita a una campagna urbana a Milano e Roma per dare un piccolo indizio ai fan sul nuovo singolo. Affissioni con la sola scritta "Non è colpa mia" sono spuntate in tutta la città meneghina e due maxi proiezioni sono state fatte a Roma. (ANSA).