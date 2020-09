Monte-Carlo Film Festival, Vallelonga presiede la giuria

ROMA, 22 SET - Una giuria in prevalenza femminile quest'anno per la 17/a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la manifestazione ideata e diretta da Ezio Greggio che si terrà dal 5-10 Ottobre nella sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Le personalità chiamate a far parte della Giuria della 17/a edizione di uno dei festival più significativi esclusivamente dedicati alla commedia, oltre al presidente 2 volte premio oscar Nick Vallelonga ("Green Book", "Kingdom of the Blind", "The Man with One eye is King", "Choker e Stiletto"), sono la bravissima Sabrina Impacciatore ( "A casa tutti bene", "La passione di Cristo","L'Ultimo Bacio"), l'eclettica Maggie Civantos ( "Vis a Vis", "Le ragazze del Centralino") e l'attrice olandese vincitrice del Pardo D'Oro come miglior attrice Lotte Verbeek ("Nothing Personal","I Borgia", "Outlander", "Blacklist"). La prima fase del concorso del Festival de la Comédie di Montecarlo, tra i più importanti e significativi festival cinematografici esclusivamente dedicati alla commedia che negli anni ha riscosso un crescente successo di pubblico e critica a livello mondiale, ha visto, nella sezione dedicata ai cortometraggi, selezionare 5 cortometraggi d'autore sulla piattaforma Filmfreeway, in lista per lo Short Comedy Award che premierà' il miglior cortometraggio. I titoli finalisti sono : Snake Oil diretto da Remy Archer (Regno Unito),That no one knows diretto da Martin Guggisberg (Svizzera), The Line diretto da Tim Butcher (Regno Unito), Cash Stash diretto da Martin Darondeau e Enya Baroux (Francia ) Green Lake diretto da Emanuele Daga (Usa). La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank ( Monaco), si svolge sotto l'Alto Patronato del Principe Alberto II di Monaco e dell'Ambasciata d'Italia. Radio Monte Carlo è la Radio Ufficiale del Festival che proprio grazie all'impegno di Ezio Greggio e del compianto Maestro Mario Monicelli (cofondatore del Festival), ha rivalutato la commedia anche in altri festival Internazionali come Cannes, Roma e Venezia. (ANSA).