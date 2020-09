Il testimone invisibile conquista il box office cinese

ROMA, 22 SET - Il testimone invisibile, thriller diretto da Stefano Mordini, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Miriam Leone, ha dominato la classifica dei film più visti dello scorso weekend in Cina, incassando oltre 2,5 milioni di dollari. Dopo aver chiuso lo scorso 12 Settembre la 77° edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presentando fuori concorso il suo nuovo thriller psicologico Lasciami Andare (nelle sale italiane dall'8 Ottobre), Stefano Mordini scala dunque la vetta e domina il box office cinese con il thriller realizzato nel 2018, nel suo primo weekend di programmazione. Il film, prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e Picomedia e distribuito a livello internazionale da True Colours, ha infatti incassato oltre 2,5 milioni di dollari in soli tre giorni, attestandosi così in quarta posizione dietro il film cinese campione di incassi dell'anno, The eight hundred, Mulan e Tenet di Christopher Nolan. "Sono felice - ha detto il regista - che un film italiano crei curiosità e mercato in Cina, è un buon segnale per la ripresa dei film in sala. Spero che questa attenzione possa contribuire a distribuire con più forza il cinema europeo nei paesi asiatici". (ANSA).