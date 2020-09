Cinema: Bellocchio ospite d'onore al 'Ravenna Nightmare'

RAVENNA, 22 SET - Il regista Marco Bellocchio sarà l'ospite d'onore del Ravenna Nightmare Film Fest, "festival dedicato al lato oscuro del cinema", che va in streaming e inaugura la sua 'online edition' dal 31 ottobre all'8 novembre sulla piattaforma MYmovies.it. Verrà proiettato 'Sangue del mio sangue', uno dei suoi film più enigmatici e misteriosi. A Bellocchio verrà consegnato 'L'Anello d'oro special edition', "per la grandezza della sua intera opera e per l'impegno civile che la sottende fin dagli esordi"; inoltre gli verrà dedicato il manifesto ufficiale della 18/a edizione del festival ravennate. "Prosegue il lavoro di ricerca e valorizzazione del nostro cinema attraverso la voce di autori che, come Marco Bellocchio, hanno portato la rappresentazione del lato oscuro della vita (ancor prima di quello del cinema) a livelli di eccellenza, attraverso il suo intero corpus cinematografico, e il lato oscuro del cinema attraverso pellicole di rara potenza, tra cui 'Sangue del mio sangue': un film in cui si respira una visionarietà surreale, che presenteremo al festival", spiega Mariangela Sansone, critica, saggista e consulente alla direzione artistica del festival. Il Ravenna Nightmare Film Fest nelle scorse edizioni ha visto la partecipazione di autori come Liliana Cavani, Jean-Jacques Annaud e David Lynch. (ANSA).