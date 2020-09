NEW YORK, 22 SET - A 98 anni è morta Jackie Stallone, mamma di Sylvester Stallone. A dare l'annuncio su Instagram il figlio, il musicista Frank Stallone. Jackie Stallone si è spenta nel sonno. Donna esuberante ed eclettica, Jackie Stallone era nata Jacqueline Labofish il 21 novembre del 1921 a Washington D.C.. Secondo quanto da lei stessa sostenuto, aveva iniziato la sua carriera artistica come acrobata nei circhi Ringling Bros. e Barnum & Bailey's. E' stata anche la prima donna ad avere uno show televisivo sul sollevamento pesi e tra le prime ad aprire una palestra per donne. In seguito diventò promotrice e manager di 'GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling', campionato di wrestling femminile. Negli anni '90 si costruì una fama come astrologa delle celebrities. ( (ANSA).