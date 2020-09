A Catania il Bellini Festival, da Amarilli Nizza a He Hui

ROMA, 22 SET - Torna il Bellini festival, che ogni anno rende omaggio a Vincenzo Bellini a Catania, città natale del grande compositore, coinvolgendo le istituzioni e i luoghi belliniani più importanti, e partendo quest'anno nel giorno in cui ricorre l'anniversario della sua morte, il 23 settembre, per poi concludersi con un grande concerto a ingresso libero al Duomo il 3 novembre, giorno in cui si festeggia il 219/o anniversario della sua nascita. La XII edizione del Bellini Festival, fondato nel 2009 dal regista e scenografo Enrico Castiglione, verrà inaugurata il 23 settembre alle ore 20.30 a Palazzo Biscari dove il piccolo Bellini mosse i suoi primi passi nel mondo della musica. Protagonista del concerto inaugurale Casta Diva la soprano Amarilli Nizza, accompagnata al pianoforte da Anna Maria Calì, che si esibirà anche in trascrizioni delle celebri melodie belliniane. La serie dei concerti alla Badia di Sant'Agata inizia dunque con il Concerto del 2 ottobre, ore 20.00, dal titolo "Souvenir", con il tenore Filippo Micale, accompagnato da Anna Maria Calì. L'8 il concerto "Bellini in Love" con il celebre baritono Roberto Abbondanza, accompagnato al pianoforte da Eugenia Tamburri. Il terzo concerto il 15 ottobre porta il titolo "Malinconia" e vedrà protagonista la soprano cinese He Hui. Il 22 c'è il concerto intitolato "Il fervido desiderio" vede il ritorno al Bellini Festival del soprano Gonca Dogan accompagnato alla chitarra da Davide Sciacca. Il 29 il grande jazzista Lino Patruno e la sua formidabile Big Band per un originalissimo omaggio in stile jazz. Il 3 novembre il Concerto "Vaga luna" con il baritono Giovanni Di Mare accompagnato al pianoforte da Stefano Sanfilippo, e il tradizionale Concerto Straordinario al Duomo. Il 31 ottobre torna la grande Opera a Catania con la nuova messa in scena de La Norma al Teatro Metropolitan. Il Bellini Festival è articolato anche attraverso le sezioni "Bellini Renaissance" e "Bellini Opera Festival". Su www.festivalbelliniano.org il programma completo. (ANSA).