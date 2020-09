Ravenna Festival dedica a Dante Trilogia d'autunno 2020

RAVENNA, 22 SET - Ravenna Festival torna in scena dal 6 al 14 novembre e dedica a Dante la 'Trilogia d'autunno 2020'. Apre, letteralmente, le danze Sergei Polunin, stella ribelle del balletto, che affronta la sfida di una coreografia tripartita tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. In prima mondiale venerdì 6 novembre, 'Metànoia' è la risposta di un artista contemporaneo a un capolavoro assoluto quale la Commedia ed è in programma al Pala De André (repliche 8, 10, 12, 13 novembre) con un allestimento per 600 spettatori. Il Teatro Alighieri accoglie invece 'Faust rapsodia - Dal ciel sino all'inferno', nuova produzione che completa questa Trilogia d'Autunno, dedicata a Dante nel triplice segno di danza, musica e parola. Il 7, 11 e 14 novembre è tempo per un altro viaggio ultraterreno, su testi di Goethe e musiche di Robert Schumann, nell'adattamento drammaturgico e musicale di Luca Micheletti e Antonio Greco; a Teatro disponibili 200 posti, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Da giovedì 24 settembre prevendita biglietti e carnet su tutti i canali. (ANSA).