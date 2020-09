Little Mix, il 6 novembre esce il nuovo album Confetti

ROMA, 18 SET - Il 6 novembre uscirà "Confetti" (Sony Music), il nuovo album di inediti delle Little Mix, il quartetto britannico da miliardi di stream. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sono pronte a tornare dal vivo nel 2021, con "The Confetti Tour 2021": una serie di date, a partire dal 28 aprile, nelle arene del Regno Unito e Irlanda. Sul palco, porteranno i brani contenuti in "Confetti", ma anche le loro super hit del 2020 "Holiday" e "Break Up Song", e i loro pezzi più famosi del passato, come "Touch", "Woman Like Me", "Black Magic" e "Shout Out To My Ex". Le Little Mix hanno scelto di sostenere Black Minds Matter UK e Nordoff Robbins Music Therapy con i ricavati del tour: per ogni biglietto verrà infatti donata equamente tra le due parti. Inoltre dal 26 settembre andrà in onda su BBC One "Little Mix: The Search", una nuova serie TV targata Little Mix. La serie, creata da ModestTv, vedrà la band formare un nuovo gruppo e fare da mentori a giovani talenti. I cantanti che riusciranno a far parte della band avranno la possibilità di lavorare con il team che ha contribuito a creare il successo della band al femminile: i loro direttori creativi, coreografi e vocal coach. Il premio finale per il gruppo vincitore sarà la possibilità di aprire le date del "The Confetti Tour 2021". (ANSA).