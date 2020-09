Hit parade, svetta collettivo trap FSK Satellite

(di Claudia Fascia) ROMA, 18 SET - Arriva il gruppo trap dei FSK Satellite e si prende la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana (anche tra i vinili) secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con il nuovo e secondo lavoro Padre Figlio e Spirito. Il collettivo scalza dal primo posto Gigi D'Alessio con Buongiorno, il disco che rivisita in chiave rap e trap le hit della carriera del cantautore in duetto con i giovani artisti della scena urban napoletana, ora terzo. Il podio è completato da Guè Pequeno che con Mr. Fini si mantiene da settimane nella zona alta della hit parade. Quarto posto, in risalita di due posizioni, per Ernia con Gemelli, davanti a Irama, stabile al quinto con Crepe. Nessuna novità nella seconda metà della classifica con la compilation estiva di Rtl 102.5 al sesto posto, Geolier con Emanuele al settimo, Marracash - che rientra tra i primi dieci - ottavo con Persona. Gli inossidabili Pinguini Tattici con Fuori dall'Hype Ringo Starr sono stabili noni, davanti a Tedua e al suo Vita Vera Mixtape: aspettando la Divina Commedia. (ANSA).