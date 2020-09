Musica: nuovo concerto solidarietà a lavoratori spettacolo

BOLOGNA, 17 SET - Dopo il successo d pubblico e di ascolti del concerto di sabato scorso in piazza Maggiore a Bologna, in solidarietà e a sostegno dei lavoratori dello spettacolo nell'epoca 'post lockdown', arriva la seconda iniziativa del tavolo Per (Promoter Emilia-Romagna), in programma venerdì 25 settembre in piazza Marconi ad Argenta (Ferrara). Ne saranno protagoniste due longeve e rappresentative band, Modena City Ramblers e Nomadi, con il pubblico in presenza, anche se fortemente limitato dalle disposizioni del Covid-19. Il concerto sarà visibile anche su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre e 5118 della piattaforma Sky); i biglietti sono ad ingresso gratuito e prenotabili sul sito www.boxerticket,it. "Dopo il grande risultato di Bologna - commenta l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - anche questo concerto è la conferma del nostro impegno agli operatori dello spettacolo, che non saranno lasciati soli, come ha ribadito il presidente Stefano Bonaccini. Li sosterremo nel ricercare insieme risposte concrete a una crisi che ha colpito duramente il settore. La Regione sta sollecitando azioni di tutela e supporto adeguate e permanenti, per affiancare questo mondo con idee e proposte legislative. Anche iniziative come questa sono segnali di una ripartenza, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza". (ANSA).