Linus rivisita Radio Capital, 'perfetta per questi tempi'

MILANO, 16 SET - "Penso a una radio di grande personalità, capace di reinterpretare in chiave contemporanea la propria essenza fatta di musica e informazione. Capital è la radio perfetta per i tempi che stiamo per vivere": così il nuovo direttore artistico Linus spiega la nuova stagione dell'emittente, che prende il via il 21 settembre con diverse novità, a partire dall'arrivo come conduttori di Selvaggia Lucarelli, Daria Bignardi, Benedetta Parodi, Pif con Michele Astori, Stefano Meloccaro e Chicco Giuliani. Il progetto di rivisitazione è appunto affidato a Linus, già direttore editoriale del comparto radio nel gruppo Gedi (che oltre a Capital include Deejay e m2o): "L'obiettivo - racconta - è rinnovare un progetto di grande valenza, per continuare a dare agli ascoltatori un prodotto di valore e attualità, ma con lo sguardo al futuro. Capital è la radio perfetta per i tempi che stiamo per vivere, una radio adulta, in grado di intercettare anche il mondo femminile, fra musica, informazione e intrattenimento, raccontati con un taglio fresco e dinamico, legato all'attualità e alla vita vissuta". "Ho grande fiducia nel potenziale ancora inespresso da Radio Capital - chiosa Linus -. E ritengo sia arrivato il momento giusto per esprimerlo. Quello di Capital è il pubblico della radio, 30-40enni ma anche 50enni, piuttosto colti nel nostro caso, e perché no, anche giovani con un certo tipo di maturità e di curiosità: a loro credo sia necessario offrire una radio che racconti qualche cosa e che sia musicalmente congrua. Quindi non inseguiremo le mode. Saremo una radio di contenuti, rassicurante, però mai nostalgica né autoriferita". (ANSA).