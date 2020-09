Rai Radio strizza l'occhio alla tv

ROMA, 15 SET - Rai Radio guarda al passato, vive nel presente e strizza l'occhio al futuro, sulla strada di una rivoluzione digitale intrapresa già da tre anni e che oggi trova il suo sbocco anche nella Visual Radio. In particolare sarà Radio2, la radio dell'intrattenimento e della musica, dal 28 settembre a poter essere fruita anche su RaiPlay, con 28 programmi e 160 ore di programmazione (seguiranno poi gli altri canali). Ma le novità riguardano tutti. Radio1, che si conferma leader nell'informazione con 24 edizioni al giorno del Gr1, approfondirà il racconto del territorio - in particolare darà spazio alle voci dell'Italia che prova a ripartire dopo la pandemia - tra appuntamenti consolidati e novità. Tra queste ultime il ritorno, dopo dieci anni, di Jack Folla, il dj nel braccio della morte, e Forrest, "una visione laterale delle notizie", con LaLaura (Piazzi) e la satira di Luca Bottura. Nuovi spazi anche per i social (Non solo Like), la lingua italiana (Linguacce) e il Jazz (con Il jazzista imperfetto, il sabato, con Danilo Rea). Confermati programmi storici come Un Giorno da Pecora e Zapping. Tra le nuove voci di Radio2 (che annuncia i nuovi jingle, le sigle del Gr, Meteo e Onda verde realizzate da Calcutta), invece, spiccano Francesca Fialdini, Riccardo Bocca, Debora Villa, Marco Lollobrigida, Ciccio Graziani, I Gemelli di Guidonia che andranno a inserirsi negli appuntamenti consolidati come Caterpillar, Radio2 Social Club, Il Ruggito del Coniglio, che compie 25 anni, Non è un Paese per Giovani. Radio3, anche dopo l'esperienza del lockdown, punta a venire incontro a richieste di istruzione e cultura che assumono forme nuove. Seguirà così con attenzione il mondo della scuola, mettendo a disposizione spazi e contenuti. Per la musica, è atteso dal 19 al 30 ottobre "Evviva!" con Stefano Bollani e Valentina Cenni. (ANSA).