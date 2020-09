Pinguini Tattici, rinviato a febbraio il tour nei palasport

ROMA, 15 SET - I Pinguini Tattici Nucleari sono costretti a rimandare nuovamente il tour nei palasport. Inizialmente previsto per la primavera scorsa, era stato rinviato a ottobre, ma data la situazione legata al coronavirus e al permanere dello stato di emergenza sanitaria, la band rivelazione dell'ultimo festival di Sanremo è stata costretta a un nuovo rinvio a febbraio. Queste le nuove date: Conegliano (6 febbraio, Zoppas Arena), Torino (10 febbraio, Pala Alpitour), Firenze (12 febbraio, Mandelaforum), Montichiari (13 febbraio, PalaGeorge), Milano (19 e 20 febbraio, Mediolanum Forum), Roma (24 febbraio, Palazzo Dello Sport), Bologna (26 febbraio, Unipol Arena) e Padova (27 febbraio, Kioene Arena). I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date. I live saranno l'occasione per ripercorrere i classici della band e i brani dell'ultimo album Fuori dall'Hype Ringo Starr, certificato disco di platino. (ANSA).