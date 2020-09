Carla Bruni, il nuovo album omonimo in uscita il 9 ottobre

ROMA, 15 SET - A tre anni di distanza dal precedente lavoro, Carla Bruni pubblicherà il 9 ottobre il suo nuovo album che porterà il suo nome. "Carla Bruni", il primo album con brani originali in 7 anni, è stato anticipato dal singolo "Quelque chose" e dalla IG track "Un grand amour" e conterrà per la prima volta un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni Tedeschi sulle note del brano "Voglio l'amore". La preproduzione di queste canzoni, molto curata, è stata pianificata con attenzione e largo anticipo rispetto alle sessioni in studio: chitarra, pianoforte, tamburi e frammenti di melodia sono le fondamenta di tutti i brani, registrati a porte chiuse con Albin de la Simone, che ha prodotto l'intero album. (ANSA).