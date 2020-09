Cinema: prima film Doerrie apre Elba festival

PORTOFERRAIO (LIVORNO), 15 SET - Al via il 16 settembre la seconda edizione di Elba film festival, appuntamento dedicato al cinema indipendente, in programma sull'isola toscana, tra Marciana Marina e Portoferraio (Livorno) fino al 20 settembre 2020. Ad aprire la manifestazione la prima italiana del nuovo lavoro della regista tedesca Doris Doerrie: il 16 settembre alle 21 a Marciana Marina il grande schermo si animerà con le immagini di Cherry blossom and demons. Altro appuntamento centrale del programma è la proiezione di Diva! di Francesco Patierno, tratto dall'autobiografia di Valentina Cortese, in programma il 18 settembre alle 20,30 a Portoferraio). Le due opere fanno parte della sezione speciale del festival, che in ogni edizione presenta e premia due film fuori concorso; il Film dell'Elba 2020 sarà Cherry blossom and demons mentre il Doc dell'Elba 2020 sarà assegnato a Diva!. Per ampliare la partecipazione al festival i film in concorso saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube dell'Eff, a esclusione della prima nazionale. (ANSA).