Davide "Boosta" Dileo, 30 ottobre esce album solista Facile

ROMA, 14 SET - Un disco di melodie, pianoforti ed elettronica, è questa l'anima di "Facile", nuovo album solista di Davide "Boosta" Dileo (tastierista e co-fondatore dei Subsonica), in uscita il 30 ottobre per Warner Music Italy. Figlio delle influenze sonore che hanno ispirato Boosta, "Facile" conterrà al suo interno composizioni inedite nate dall'unione di melodie, pianoforti ed elettronica. "Ho immaginato e scritto la colonna sonora del silenzio di chi ascolta questo disco - racconta Boosta -. Un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie. Perché la musica è, per definizione, uno strumento. Amplifica, allena, attutisce, protegge e cura. Se è vero che tutto ha un suono, questo è il suono del mio silenzio". Un'anticipazione del nuovo disco Boosta l'ha data al suo pubblico quest'estate con "Boostology", uno speciale concerto passeggiato attraverso i sentieri meno battuti della musica contemporanea del '900, le pietre miliari del suo repertorio pianistico e composizioni inedite. L'ultimo appuntamento estivo del tour il 15 settembre, al Teatro Romano di Fiesole (FI), per Estate Fiesolana. (ANSA).