Sangiorgi, il Mei occasione di ripartenza

MILANO, 14 SET - Sarà una versione speciale quella dei 25 anni di Meeting delle Etichette Indipendenti, dedicata alla ripartenza del settore musicale in tempi di pandemia. Musica suonata ma anche numerosi eventi, quelli in programma dal 2 al 4 ottobre, con i quali il tradizionale appuntamento in scena a Faenza ripercorrerà le tappe di una storia iniziata tanti anni fa, quando il mercato discografico era diverso dall'attuale e gli 'indipendenti' alzavano la testa anche grazie alla rassegna romagnola. "Quella di quest'anno sarà sicuramente un'edizione particolare - ha commentato Giordano Sangiorgi, fondatore del MEI - prima di tutto perché sarà dedicata alla ripartenza di un settore come quello musicale che sta soffrendo in modo particolare in questi tempi di pandemia. Il mondo degli indipendenti anche in questo momento deve presentarsi unito per ottenere migliori risultati". A pochi giorni dalla partenza, la rassegna ha ricevuto anche il sostegno di Renzo Arbore, che con una lettera a Sangiorgi ha espresso il proprio supporto al MEI e alle proposte di riforma nel settore musicale avanzate insieme al Coordinamento di StaGe! (oltre trenta associazioni delle piccole imprese della musica), auspicando che "il governo sappia cogliere in esse le indicazioni utili e necessarie non solo a mantenere viva, ma a potenziare la filiera del Made In Italy musicale, che rappresenta un importante comparto sia dal punto di vista socio-culturale che economico, in grado di coinvolgere non solo gli addetti, ma di attirare e soddisfare un pubblico sempre più numeroso e partecipativo". Svelati anche i vincitori di due importanti riconoscimenti che saranno assegnati durante la rassegna: al duo ColapesceDimartino va il Premio PIMI 2020 come Migliori Artisti Indipendenti dell'anno, mentre a Galeffi sarà assegnato il Premio Giovani MEI - Exitwell per il miglior disco dell'anno 2020. (ANSA).