Winslet, Ammonite, amore fra due donne senza etichette

ROMA, 14 SET - Il titolo del film "è anche simbolico. Un fossile come l'ammonite richiede che ci si lavori con cura e pazienza per trovarne la forza e la bellezza. E' quello che queste due donne fanno l'una per l'altra". Lo dice nell'incontro online al Toronto Film Festival Saoirse Ronan, 26 anni e quattro nomination all'Oscar, parlando di Ammonite, il dramma di Francis Lee, ispirato da fatti reali, sull'amore saffico nel Dorset del 19/0 secolo tra la pioniera della paleontologia Mary Anning (Kate Winslet) geniale scienziata autodidatta, a lungo snobbata (almeno ufficialmente) da una comunità scientifica di uomini, e la geologa Charlotte Murchison (Ronan), sposata e reduce dalla perdita di un figlio. Il film ha debuttato al Festival nordamericano e la critica indica entrambe le attrici come contendenti per la corsa all'Oscar. Non si sa in realtà se tra Mary Anning e Charlotte Murchison ci sia stata una relazione passionale ma le lettere della paleontologa dimostrano l'esistenza fra loro di un legame di amicizia molto forte. Il regista ha pensato che rileggerlo, in quella società patriarcale, come un amore anche fisico "avrebbe permesso un'esplorazione più interessante del mondo di Mary, di come lo interpreto io, per renderle omaggio" spiega Lee nel Q&a sul web realizzato per il festival insieme alle due protagoniste. Kate Winslet (che a Toronto riceve anche il Tribute Award alla carriera) in fase di preparazione ha imparato con un paleontologo le tecniche di ricerca di fossili ed ha costruito per se' una routine solitaria e disciplinata come quella in cui viveva Mary Anning. "Mi rende fiera vedere come nel film si racconti in un'ambientazione d'epoca, una storia d'amore fra due donne che non si nascondono, scoprono chi sono veramente attraverso il loro legame. Alla fine, il fatto che siano due persone dello stesso sesso non ha nemmeno importanza". E' fondamentale "raccontare storie d'amore come questa senza pruderie o malizia, mostrare semplicemente due persone innamorate". E' un set, "su cui mi sono sentita molto sicura - spiega Saoirse Ronan -. Sentivo di essere con qualcuno di cui mi fidavo completamente. C'era un'atmosfera molto rilassata e serena". (ANSA).