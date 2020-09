Prime riprese per Ostaggi, con Tognazzi e Incontrada

ROMA, 14 SET - Prime riprese il 14 settembre a Rende (Cosenza) per Ostaggi, il film di Eleonora Ivone tratto dall'omonima pièce teatrale di grande successo scritta da Angelo Longoni, qui autore della sceneggiatura insieme alla regista. Interpretata da Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Jonis Bascir, Eleonora Ivone, Ostaggi è una commedia caratterizzata da una comica adesione alla realtà sociale dei tempi che viviamo. Un uomo è inseguito dalla polizia perché ha rapinato una banca, entra in una panetteria e prende in ostaggio gli avventori. Ne nasce una commedia imprevedibile in cui Marco (Gianmarco Tognazzi), rapinatore improvvisato, è un piccolo imprenditore che all'ennesima cartella esattoriale dà di matto. Ambra (Vanessa Incontrada) è un' ex infermiera, ora prostituta. Regina (Elena Cotta) è una pensionata cardiopatica dai guizzi rivoluzionari. Remo (Francesco Pannofino), un panettiere pavido e aggressivo. Nabil (Jonis Bascir) è un venditore siriano saggio. Il commissario (Alessandro Haber) e la negoziatrice Anna (Eleonora Ivone) devono risolvere la situazione. Questo mix umano si ritrova intrappolato in una situazione tragicomica, dove il gioco si fa sempre più imprevedibile. Con Ostaggi Eleonora Ivone esordisce alla regia. La sua precedente esperienza cinematografica è il corto da lei scritto e diretto Apri le labbra, sul tema dell'abuso infantile, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa di Roma, premio Migliore Opera Prima al Terra di Siena Film Festival, premio Migliore Sceneggiatura e Colonna Sonora al Festival dei Popoli e delle Religioni di Terni. Direttore della fotografia è Patrizio Patrizi, la scenografia è di Fabio Vitale, i costumi sono di Grazia Materia e Rosanna Sisto. Ostaggi è prodotto da Fenix Entertainment Spa in associazione con Wake Up,società di Eleonora Ivone, regista e sceneggiatrice del film, e Angelo Longoni, co-sceneggiatore del film e autore della pièce teatrale da cui la pellicola è tratta. Sarà realizzato con un budget di 1,5 milioni di euro, di cui 160.000 finanziati dalla Calabria Film Commission. (ANSA).