Pupo, contro il Covid la mia canzone italo/russa

MILANO, 13 SET - Uscirà il 18 settembre in Russia, e successivamente in Italia, una nuova canzone di Pupo, 'Fuori dal gregge', dedicata alla lotta che si sta combattendo contro il coronavirus. Lo ha detto all'ANSA il cantante, che in Russia è uno degli artisti italiani più conosciuti e di successo. "Ci saranno due versioni: io la canterò in italiano e il giovane cantante russo Alan nella sua lingua - ha spiegato Pupo, che un paio di giorni fa ha compiuto i 65 anni -. La canzone parla del Covid, di come si dovrebbe affrontare insieme questa battaglia, ma è un disco ballabile, divertente". Pupo ha anche anticipato qualche strofa ("c'è molta ironia su queste situazioni", ha detto) : "C'è un soggetto asintomatico nascosto, va scovato ed isolato ad ogni costo.... gira un lupo mascherato da coniglio che ti svuota cuore, testa e portafoglio....nessun santo ti protegge, sei fuori dal gregge". Il disco dovrebbe essere accompagnato da un video a cartoni animati. "Credo che Italia e Russia dovrebbero essere ancora più vicine in questo momento", ha aggiunto Pupo che già a marzo, in pieno lockdown, aveva inviato un messaggio ai suoi amici e fan russi intonando un brano del compositore Oleg Anofriyev per ringraziare la Russia degli aiuti all'Italia. Il cantante intanto dal 14 settembre torna come opinionista al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5, condotto come la scorsa edizione da Alfonso Signorini. (ANSA).