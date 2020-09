Hit parade, Gigi D'Alessio vola in testa

ROMA, 11 SET - Gigi D'Alessio con Buongiorno, il disco che rivisita in chiave rap e trap le hit della sua carriera in duetto con i giovani artisti della scena urban napoletana, scala le classifiche e al debutto conquista il primo posto tra gli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Subito dietro si piazza Riki con Popclub, suo terzo lavoro che arriva dopo la partecipazione al festival di Sanremo e dopo un periodo di riflessione. Il podio è completato da Guè Pequeno che con Mr. Fini si mantiene da settimane nelle zone alte della classifica. Quarto posto per la Dark Polo Gang, con il suo quinto mixtape Dark Boys Club, davanti a Irama re delle classifiche una settimana fa. Poche novità nella seconda metà della top ten con Ernia e il suo Gemelli in sesta posizione, la compilation estiva di Rtl 102.5 settima, Geolier con Emanuele ottavo. Gli inossidabili Pinguini Tattici con Fuori dall'Hype Ringo Starr sono noni, davanti a Tedua e al suo Vita Vera Mixtape: aspettando la Divina Commedia. (ANSA).